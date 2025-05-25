Ученые выяснили, какие слоны «умнее»

Исследователи из Университета Гумбольдта обнаружили, что у азиатских слонов (например, индийских) мозг в среднем тяжелее, чем у африканских. Это может быть связано с тем, что первые лучше поддаются одомашниванию и тысячелетиями использовались людьми в хозяйстве. Результаты исследования опубликованы в журнале PNAS Nexus.

Ученые проанализировали данные вскрытий диких и зоопарковых животных, МРТ-сканирования и научной литературы. Оказалось, что у взрослых самок азиатских слонов средний вес мозга составляет около 5300 граммов, тогда как у африканских — чуть более 4400. При этом африканские слоны крупнее по массе тела.

Также выяснилось, что мозжечок у африканских слонов пропорционально больше — 22% от массы мозга, тогда как у азиатских он составляет 19%. Еще одно важное открытие касается постнатального роста мозга. У слонов его масса возрастает примерно втрое после рождения, что говорит о высоком уровне развития нервной системы. Подобное увеличение встречается только у немногих животных, в том числе у человека.

По мнению ученых, различия в размерах мозга могут объяснять отличия в поведении и социализации этих двух видов. Азиатские слоны исторически взаимодействовали с человеком и использовались в качестве рабочих животных. В то же время африканских слонов практически невозможно приручить — случаи успешного одомашнивания крайне редки.

Ранее ученые раскрыли тайны эволюции песцов и белых медведей.