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Ученые выяснили, какие слоны «умнее»

PNAS: мозг у азиатских слонов больше, чем у африканских
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laurenfinchy/Shutterstock/FOTODOM

Исследователи из Университета Гумбольдта обнаружили, что у азиатских слонов (например, индийских) мозг в среднем тяжелее, чем у африканских. Это может быть связано с тем, что первые лучше поддаются одомашниванию и тысячелетиями использовались людьми в хозяйстве. Результаты исследования опубликованы в журнале PNAS Nexus.

Ученые проанализировали данные вскрытий диких и зоопарковых животных, МРТ-сканирования и научной литературы. Оказалось, что у взрослых самок азиатских слонов средний вес мозга составляет около 5300 граммов, тогда как у африканских — чуть более 4400. При этом африканские слоны крупнее по массе тела.

Также выяснилось, что мозжечок у африканских слонов пропорционально больше — 22% от массы мозга, тогда как у азиатских он составляет 19%. Еще одно важное открытие касается постнатального роста мозга. У слонов его масса возрастает примерно втрое после рождения, что говорит о высоком уровне развития нервной системы. Подобное увеличение встречается только у немногих животных, в том числе у человека.

По мнению ученых, различия в размерах мозга могут объяснять отличия в поведении и социализации этих двух видов. Азиатские слоны исторически взаимодействовали с человеком и использовались в качестве рабочих животных. В то же время африканских слонов практически невозможно приручить — случаи успешного одомашнивания крайне редки.

Ранее ученые раскрыли тайны эволюции песцов и белых медведей.

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