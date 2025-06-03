Депутата, назвавшего ХМАО родиной мигрантов, заподозрили в спешном выезде из России

Депутата думы Ханты-Мансийского автономного округа Халида Таги-Заде заподозрили в спешном выезде из региона после инцидента на заседании парламента, когда он заявил, что «узбеки могут возвращаться в Югру на историческую родину». Об этом пишет Ura.ru.

По информации источников, близких к политическим кругам, Таги-Заде якобы отправился в отпуск за пределы России — предположительно, в Азербайджан, который считается его исторической родиной.

Несколько инсайдеров подтвердили журналистам факт отъезда депутата, однако официального подтверждения этой информации на момент публикации получить не удалось. Связаться с Таги-Заде не удается с 29 мая — дня, когда проходило заседание думы.

Кроме того, депутат не присутствовал на заседании комиссии по этике 2 июня, где обсуждались его высказывания. Его участие в внеочередном заседании 3 июня, на котором могут рассматривать вопрос о лишении мандата, также остается под вопросом.

30 мая сообщалось, что депутат Таги-Заде назвал Ханты-Мансийский автономный округ исторической родиной части мигрантов. В ходе дискуссии о статистике рождаемости среди коренных жителей ХМАО и иностранцев парламентарий подчеркнул, что приезжие бывают разные.

Он отметил, что Югра и часть Тюменской области когда-то были Сибирским ханством, последним правителем которого был хан Кучум из династии Шибанидов — правящей узбекской династии, выходцев из Бухарского ханства. Таги-Заде предположил, что мигранты ездят в ХМАО как на историческую родину.

2 июня Таги-Заде принес извинения за свое высказывание. Он признал, что его слова могли быть поняты неоднозначно, и выразил сожаление, добавив, что не хотел никого оскорбить.

Ранее главу диаспоры лишили гражданства РФ после слов о мигрантах.