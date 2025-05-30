Депутат назвал регион России исторической родиной мигрантов

Депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО) от Коммунистической партии России Халид Таги-Заде назвал регион исторической родиной части мигрантов. Трансляция заседания со словами политика опубликована на странице парламента в социальной сети «ВКонтакте».

В ходе дискуссии о статистике рождаемости среди коренных жителей ХМАО и мигрантов парламентарий подчеркнул, что приезжие бывают разные. Он отметил, что Югра и часть Тюменской области когда-то были Сибирским ханством, последним правителем которого был хан Кучум из династии Шибанидов — правящей узбекской династии, выходцев из Бухарского ханства.

Таги-Хаде предположил, что мигранты ездят в ХМАО как на историческую родину.

Спикер региональной думы Борис Хохряков не захотел развивать обсуждение в этом направлении, сославшись на регламент, согласно которому для выступлений отведено отдельное время.

До этого сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин провел встречу с помощницей президента Узбекистана Саидой Мирзиёевой, в ходе которой стороны обсудили ряд тем, включая вопросы трудовой миграции.

Ранее две сибирячки помогли попасть в РФ 400 мигрантам, женщин задержали.