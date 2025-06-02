Югорский депутат извинился за высказывание об «исторической родине» мигрантов

Депутат думы Ханты-Мансийского автономного округа Халид Таги-Заде в соцсети «ВКонтакте» принес извинения за высказывание, в котором назвал регион «исторической землей» для мигрантов.

По словам парламентария, он лишь предположил такую трактовку и не утверждал это как факт. Он признал, что его слова могли быть поняты неоднозначно, и выразил сожаление, добавив, что не хотел никого оскорбить.

«Это было именно предположение, а не категоричное утверждение. Моя реплика дала возможность ее неоднозначной трактовки, о чем я сожалею и приношу глубочайшие извинения всем, кого это могло задеть», — написал Таги-Заде.

Он заявил, что в высказанном им предположении, что «узбеки возвращаются в Югру на историческую родину», не было «никакого иного подтекста, кроме стремления к объективному анализу ситуации и поиску путей для укрепления единства многонационального населения региона».

Таги-Заде также пояснил, что сделал это заявление якобы в попытке смягчить напряженную дискуссию между коллегой-депутатом Михаилом Селюковым и заместителем губернатора Всеволодом Кольцовым — между ними возник спор по поводу количества рожениц среди мигрантов.

30 мая Халид Таги-Заде назвал Ханты-Мансийский автономный округ исторической родиной части мигрантов. В ходе дискуссии о статистике рождаемости среди коренных жителей ХМАО и мигрантов парламентарий подчеркнул, что приезжие бывают разные. Он отметил, что Югра и часть Тюменской области когда-то были Сибирским ханством, последним правителем которого был хан Кучум из династии Шибанидов — правящей узбекской династии, выходцев из Бухарского ханства. Таги-Хаде предположил, что мигранты ездят в ХМАО как на историческую родину.

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