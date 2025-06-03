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Общество
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Похожий на зажигалку предмет взорвался в руке у жителя Белгородской области

Житель Белгородской области получил минно-взрывную травму, подобрав зажигалку
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Житель Белгородской области получил минно-взрывную травму, подобрав на улице предмет, похожий на зажигалку. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Инцидент произошел в селе Афоньевка Волоконовского района.

Как рассказал губернатор, 18-летний парень нашел на улице предмет, похожий на зажигалку, и взял его в руки.

«Предмет» взорвался в руках у молодого человека. Слава богу, ранения оказались не такими серьезными, как могли бы — минно-взрывная травма и множественные ранения правой руки», — написал Гладков.

Пострадавшего доставили в районную больницу на скорой, где ему оказали всю необходимую медицинскую помощь. Лечение он будет проходить дома.

В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливают оперативные службы.

1 июня губернатор Белгородской области поделился видео об опасности мин, которые противник разбрасывает в приграничье. Чиновник подчеркнул, что главная задача — обеспечить безопасность местных жителей, особенно детей. Он призвал сразу сообщать об обнаружении подозрительных предметов по телефону 112.

Ранее житель Белгородской области пострадал от взорвавшегося беспилотника.

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