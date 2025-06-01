На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

Гладков показал мины, разбросанные в приграничье Белгородской области

Гладков предупредил об опасности мин, которые ВСУ разбрасывают в приграничье

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в День защиты детей в своем Telegram-канале поделился видео об опасности мин, которые противник разбрасывает в приграничье.

Чиновник подчеркнул, что главная задача сейчас — обеспечить безопасность местных жителей, особенно детей. Он призвал сразу сообщать об обнаружении подозрительных предметов по телефону 112.

В ролике военные РФ рассказывают о минах:

  • «Колокольчик» — активно используется против гражданского населения, большие осколки приводят к «страшным травмам», у людей отрывает руки и ноги, а тело может даже «прошить насквозь». Такие мины могут висеть на деревьях. Они малозаметны и детонируют при малейшем воздействии, например, от дуновения ветра;

  • «Лепесток» обычно размещают вдоль дорожек и тропинок. Они тоже сливаются с местностью. Часто рядом с одной такой миной лежит несколько, их количество может достигать 100 штук, потому что в одиночном порядке они не устанавливаются. Их категорически запрещено обезвреживать самостоятельно, а также перемещать, двигать и пробовать переносить;

  • «Ловушка» может выглядеть как игрушка, квадрокоптер или кошелек с деньгами. При попытке взять этот предмет происходит детонация.

При обнаружении подозрительных предметов военные призвали не паниковать, а остановиться и осмотреться. После этого нужно вернуться в безопасное место по старым следам. Затем нужно связаться с экстренными службами.

Ранее в белгородском селе мужчина подорвался на «колокольчике», когда косил траву.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами