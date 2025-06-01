Гладков показал мины, разбросанные в приграничье Белгородской области

Гладков предупредил об опасности мин, которые ВСУ разбрасывают в приграничье

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в День защиты детей в своем Telegram-канале поделился видео об опасности мин, которые противник разбрасывает в приграничье.

Чиновник подчеркнул, что главная задача сейчас — обеспечить безопасность местных жителей, особенно детей. Он призвал сразу сообщать об обнаружении подозрительных предметов по телефону 112.

В ролике военные РФ рассказывают о минах:

«Колокольчик» — активно используется против гражданского населения, большие осколки приводят к «страшным травмам», у людей отрывает руки и ноги, а тело может даже «прошить насквозь». Такие мины могут висеть на деревьях. Они малозаметны и детонируют при малейшем воздействии, например, от дуновения ветра;

«Лепесток» обычно размещают вдоль дорожек и тропинок. Они тоже сливаются с местностью. Часто рядом с одной такой миной лежит несколько, их количество может достигать 100 штук, потому что в одиночном порядке они не устанавливаются. Их категорически запрещено обезвреживать самостоятельно, а также перемещать, двигать и пробовать переносить;

«Ловушка» может выглядеть как игрушка, квадрокоптер или кошелек с деньгами. При попытке взять этот предмет происходит детонация.

При обнаружении подозрительных предметов военные призвали не паниковать, а остановиться и осмотреться. После этого нужно вернуться в безопасное место по старым следам. Затем нужно связаться с экстренными службами.

Ранее в белгородском селе мужчина подорвался на «колокольчике», когда косил траву.