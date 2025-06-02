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Общество
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Губернатор Брянской области сообщил о двух пострадавших при атаке БПЛА

Богомаз: два жителя Брянской области получили ранения при атаке дронов ВСУ
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Павел Лисицын/РИА Новости

Два мирных жителя пострадали во время атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Киевский режим продолжает наносить подлые удары по нашему приграничью», — написал Богомаз.

Он уточнил, что ВСУ атаковали FPV-дронами два населенных пункта в Брянской области. Речь идет о селах Азаровка и Полевые. По словам губернатора региона, в результате целенаправленного удара по гражданским автомобилям осколочные ранения получили два человека.

Богомаз рассказал, что мужчин госпитализировали, в больницах им оказали необходимую помощь.

1 июня Александр Богомаз объявил 2, 3 и 4 июня днями траура в Брянской области после ЧП с мостом. По его словам, в эти дни на всей территории региона будут приспущены государственные флаги России, а также флаги Брянской области и муниципалитетов.

Кроме того, культурные учреждения и телерадиокомпании отменят все развлекательные мероприятия, а в эфире не будет развлекательных программ. Губернатор выразил глубокие соболезнования в связи с трагедией, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее стало известно, как помогут пострадавшим при крушении поезда в Брянске.

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