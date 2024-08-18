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Ученые выяснили, как «фитнес для ленивых» влияет на мозг

EJAP: пассивные тренировки с помощью электростимуляции менее полезны для мозга

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Пассивное движение мышц под действием электростимуляции не оказывает такого же позитивного влияния на работу мозга, как обычные тренировки. Это показало исследование, опубликованное в European Journal of Applied Physiology (EJAP).

Электростимуляция мышц (EMS) используется активации нервов, которые заставляют мышцы сокращаться. Метод позволяет расслабить мышцы, но также с его помощью пытаются задействовать больше мышечных волокон во время тренировок в зале.

Однако физическая активность полезна не только для тела, но и для мозга. Например, авторы новой работы ранее выяснили, что 20-минутная тренировка может улучшить работу мозга после плохого ночного сна.

В новом исследовании приняли участие 24 здоровых мужчины. Их попросили выполнять интеллектуально сложные задачи, требовавшие быстрой реакции, в покое и во время занятий на велотренажере. Затем эксперимент повторили с использование EMS и без нее.

Участники быстрее справлялись с заданиями, когда выполняли физические упражнения средней сложности. Низкоинтенсивные упражнения или EMS не влияли на скорость реакции.

Теперь ученые планируют выяснить, почему EMS не помогла улучшить работу мозга. Если они найдут недостающий компонент, это может лечь в основу стимуляции мышц для людей после травм или инвалидов, которые не могут выполнять обычные тренировки. Последние данные показывают, что эффект тренировок может быть связан с дофамином — веществом, которое играет важную роль в получении удовольствия, а также в мотивации.

Ранее ученые выяснили, что происходит с мышцами после двух месяцев тренировок.

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