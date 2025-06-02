На острове Сицилия вулкан Этна выбросил высокий столб пепла

На Сицилии над вулканом Этна поднялось большое облако пепла. Об этом написало агентство ANSA со ссылкой на специалистов Национального института геофизики и вулканологии Италии.

По данным экспертов, извержение произошло после обрушения части кратера. Обвал вызвал пирокластический поток — это смесь горячих газов, пепла и обломков пород, которая выбрасывается на большую высоту, достигающую нескольких километров.

Из-за этого в регионе повысили уровень опасности для авиации. Несмотря на это, аэропорт в Катании продолжает работать в штатном режиме.

Ученые продолжают внимательно следить за активностью Этны. Пока угрозы для местных жителей нет.

Очередное извержение вулкана Этна произошло в августе прошлого года. Тогда лава изверглась из кратера Ворагин и образовала большое облако пепла, высота которого составила 10 километров над уровнем моря.

Этна — самый высокий действующий вулкан Европы, расположенный на восточном побережье Сицилии. Его высота составляет около 3,3 тыс. метров, но она может меняться из-за извержений и обвалов. Это также один из самых активных вулканов мира, с регулярными извержениями, как крупными, так и умеренными. Вулкан входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и находится под постоянным наблюдением ученых. Несмотря на активность, он редко представляет серьезную угрозу для местного населения, признавали эксперты.

Ранее ученые предупредили о возможном извержении вулкана на Аляске.