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Гарвард попросил суд разблокировать $2,5 млрд, замороженные США

Reuters: Гарвард попросил суд разблокировать финансы, замороженные США
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Nicholas Pfosi/Reuters

Гарвардский университет попросил суд разблокировать $2,5 млрд финансирования, которое ранее заморозили власти США. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Гарвардский университет обратился к федеральному судье с просьбой вынести решение в порядке упрощенного судопроизводства о разморозке финансирования в размере $2,5 млрд, заблокированного администрацией президента Дональда Трампа», — говорится в сообщении.

Гарвард назвал решение властей США о блокировке своего финансирования незаконным.

В конце мая министерство здравоохранения и социальных служб США лишило Гарвардский университет ряда многолетних грантов на общую сумму около $60 млн в связи с тем, что высшее учебное заведение все еще не справилось с антисемитизмом и расовой дискриминацией. Затем Ноэм заявила, что Гарвард лишается права принимать иностранных студентов. По ее словам, все зарубежные студенты, обучающиеся сейчас в университете, должны перевестись в другие вузы. Гарвард из-за этого подал в суд на администрацию Трампа.

Ранее первая леди высказалась о связи сына Трампа с Гарвардом.

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