Переводчика с китайского из Москвы арестовали за «сотрудничество с иностранным государством»

В Москве переводчика обвинили в сотрудничестве с иностранным государством

Суд отправил под арест 23-летнего переводчика с китайского языка в Москве. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

По данным Telegram-канала, его обвинили в конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством. В интересах какой страны молодой человек делал это, не уточняется, так как детали засекречены.

Известно, что с 2020 года молодой человек искал работу в качестве переводчика и репетитора китайского языка. Окончив университет, он работал с делегациями из КНР.

«Он становился абсолютным победителем олимпиады по китайскому языку, готовил к ней детей», – сообщается в публикации.

Язык молодой человек якобы знает хорошо, так как его отец работал в Китае.

До этого в Калининградской области адвоката обвинили в сотрудничестве с иностранным государством. 64-летняя женщина якобы отправляла представителям другой страны информацию о сотрудниках силовых ведомств региона. Соответствующие данные она получала благодаря профессиональной деятельности.

Ранее крымчанин передавал данные о местоположении армии РФ ВСУ и попал под суд.