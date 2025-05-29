На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

В российском регионе адвоката обвинили в сотрудничестве с иностранным государством

СК Калининграда: адвокат обвиняется в сотрудничестве с иностранным государством

В Калининградской области адвокату предъявили обвинение в сотрудничестве с иностранным государством. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале регионального Следкома.

В отношении 64-летней женщины завели дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, в целях оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации).

По версии следствия, в прошлом году фигурантка передавала спецслужбам недружественного государства данные о сотрудниках силовых ведомств. Информацию у них она получала благодаря своей профессиональной деятельности, уточнили в ведомстве.

«‎В жилище обвиняемой и еще ряда адвокатов, осведомленных о преступной деятельности фигурантки, проведены обыски. Следствие намеревается ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигурантки меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении.

Женщину задержали и допросили. Силовики устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее жителя Крыма обвинили в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами