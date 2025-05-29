В российском регионе адвоката обвинили в сотрудничестве с иностранным государством

В Калининградской области адвокату предъявили обвинение в сотрудничестве с иностранным государством. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале регионального Следкома.

В отношении 64-летней женщины завели дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, в целях оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации).

По версии следствия, в прошлом году фигурантка передавала спецслужбам недружественного государства данные о сотрудниках силовых ведомств. Информацию у них она получала благодаря своей профессиональной деятельности, уточнили в ведомстве.

«‎В жилище обвиняемой и еще ряда адвокатов, осведомленных о преступной деятельности фигурантки, проведены обыски. Следствие намеревается ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигурантки меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении.

Женщину задержали и допросили. Силовики устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее жителя Крыма обвинили в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.