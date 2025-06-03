В Рязани глава партии «Социальной защиты» пытался купить удостоверение силовика

Руководитель рязанского отделения партии «Социальной защиты» Виталий Суслов получил реальный срок за попытку купить поддельное удостоверение силовика. Об этом сообщил портал 62.ru со ссылкой на региональную оперативную группу.

По данным следствия, мужчина собирался использовать фальшивый документ для решения личных вопросов, в том числе, чтобы избежать ответственности за нарушения и влиять на коммерческие организации и граждан.

Свою вину Суслов признал. Суд приговорил его к четырем месяцам ограничения свободы. Решение было вынесено Железнодорожным судом Рязани в конце апреля.

До этого бывший директор административного департамента Минсельхоза Олег Донских, обвиняемый в хищении более 2 млрд руб., в течение 12 лет находился в федеральном и международном розыске. По данным следствия, он использовал поддельные документы для сокрытия личности и не имел официального источника дохода. В 2024 году Донских был задержан ФСБ в Подмосковье и арестован по обвинению в девяти эпизодах мошенничества, связанных с хищениями средств «Росагролизинга» и Россельхозбанка.

Ранее актер Алексей Чадов обвинил бывшего друга в подделке документов.