Чадов обвинил бывшего друга в подделке документов

Актер Алексей Чадов обвинил бывшего друга Максима Боева в подделке документов. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Чадов заявил, что Боев отправил документы с поддельными подписями в Фонд Кино. В бумагах сказано, что актер якобы подтвердил все акты и получил деньги за проект «За Палыча!». На них содержатся сфабрикованные подписи Алексея. Артист узнал об этом 12 мая.

«Ни денег, ни договора, ни условий, лежащих в основе этого договора, я никогда не видел», — поделился артист.

По словам Чадова, он начал работать с Боевым в 2021 году над фильмом «За Палыча!». Артист выступил в роли сценариста, продюсера, автора идеи, но так и не получил гонорар за проект. Боев первый подал иск о расторжении договора. По мнению продюсера, Чадов привлек недостаточно инвесторских средств. Артист подал ответный иск. Он требует от бывшего друга 75 млн рублей за невыплаченный гонорар.

Чадов уточнил, что судебные разбирательства длятся уже больше года.

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