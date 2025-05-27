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В Нижегородской области мальчик изнасиловал маленькую сестру

В Нижегородской области сестра обвинила 15-летнего брата в изнасиловании
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Pixabay

В Нижегородской области мать обвинила 15-летнего сына в надругательстве над его сестрой. Об этом сообщает NewsNN со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в ноябре 2023 года, но недавно ситуация едва не повторилась, поэтому девочка рассказала обо всем родительнице.

По словам ребенка, тогда 13-летний мальчик изнасиловал 11-летнюю родственницу. Однако пострадавшая не стала сообщать о произошедшем матери.

На данный момент сотрудники Следственного комитета проводят проверку, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего.

Известно, что молодой человек состоит на учете у психиатра, юноше диагностировали олигофрению.

«Его сестра направлена на судебно-медицинские экспертизы», – сообщается в публикации.

По словам собеседника издания, мать детей уже попадала в поле зрения правоохранительных органов. Ее привлекали к ответственности за то, что она не исполняла родительские обязанности должным образом.

Ранее екатеринбуржец годами насиловал дочь и получил срок 18 лет.

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