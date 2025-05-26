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Профессор рассказал, как справиться со стрессом перед экзаменами

Профессор Дубынин: физнагрузка поможет справиться со стрессом перед экзаменами
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Hryshchyshen Serhii/Shutterstock/FOTODOM

Дыхательные упражнения помогут справиться с тревогой перед экзаменами и сохранить концентрацию во время подготовки. Об этом kp.ru рассказал нейрофизиолог, профессор МГУ Вячеслав Дубынин.

Клинический психолог, нейропсихолог Дарья Живина говорила газете «Известия», что ЕГЭ — стрессовая ситуация не только для ребенка, но и для родителей. Психолог порекомендовала заранее обговорить со школьником, что, даже если у него будет не самый успешный результат, это не страшно.

По словам Дубынина, в ходе подготовки стоит также отвлекаться на физическую активность, чтобы снизить тревожность. Запоминание он посоветовал превратить в творческий процесс.

«Я при подготовке к экзамену писал большой конспект параграфа, затем писал конспект конспекта, потом сокращал его до ключевых тезисов. Так знания структурировались. А еще можно нарисовать схему ключевых тезисов, их взаимосвязь обозначить стрелочками, а главные моменты обозначить смешными запоминающимися символами», — сказал эксперт.

Он также порекомендовал создать условия для сосредоточенности — обустроить рабочее пространство и устроить цифровой детокс.

Врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова до этого говорила, что выпускникам, которые готовятся к экзаменам, важно наладить свое питание и потреблять больше белка, который необходим для работоспособности мозга и улучшения общего самочувствия.

Ранее был назван самый страшный для российских школьников экзамен.

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