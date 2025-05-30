В США уходят с работы более тысячи сотрудников аэропортов

Более 1,2 тысячи сотрудников Управления гражданской авиации Соединенных Штатов увольняются с работы на фоне роста числа авиационных происшествий в стране. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на документы ведомства и информированные источники.

Во всех подразделениях FAA, по данным газеты, растет число увольнений и выходов на пенсию — причем эта тенденция касается специалистов всех уровней, в том числе наиболее высоко квалифицированных.

Уточняется, что среди причин этой тенденции — требование администрации президента США Дональда Трампа присутствовать на работе очно. Кроме того, сотрудники покидают подразделения FAA из-за критики в адрес госслужащих и возможных изменений в американском законодательстве, которые могут их коснуться.

WSJ уточняет, что увольнение такого большого числа сотрудников вряд ли сможет сильно повлиять на работу американских аэропортов — число уволившихся составляет около 3% от всего числа сотрудников.

До этого стало известно, что Дональд Трамп уволил несколько десятков сотрудников Совета национальной безопасности США.

Ранее Пентагон анонсировал увольнение военных-трансгендеров.