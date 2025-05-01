В федеральном агентстве по ЧС в США сократят треть штатных сотрудников

В федеральном агентстве по управлению в чрезвычайных ситуациях США (FEMA) сократят почти 30% постоянных штатных сотрудников. Об этом пишет газета USA Today.

«Сокращение штатной численности сотрудников на 30% вызывает опасения относительно того, сможет ли FEMA реагировать на крупные катастрофы во время приближающегося летнего сезона штормов», — говорится в публикации.

По информации издания, по меньшей мере 2 тысячи из числа примерно 6100 постоянных штатных сотрудников уволились или планируют уволиться в рамках волн сокращений и добровольных отставок, инициированных департаментом государственной эффективности (DOGE).

В феврале американский предприниматель и глава DOGE Илон Маск заявил, что FEMA потратило $59 млн на размещение нелегальных мигрантов в роскошных отелях. Маск подчеркнул, что DOGE намерено потребовать у FEMA вернуть выделенные средства. Глава департамента отметил, что подобное решение агентства незаконно. Оно должно направлять деньги на помощь населению во время стихийных бедствий, добавил предприниматель.

До этого президент США Дональд Трамп сообщил, что готов разогнать FEMA. По его словам, это «очень дорогая организация», которая на самом деле «не очень хорошо работает».

Ранее сообщалось, что в США не хватило кадров для реагирования на ураган «Милтон».