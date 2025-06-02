Telegram-аккаунты россиян начали красть под видом розыгрышей Лабубу

Мошенники стали использовать схему с розыгрышем популярных игрушек Лабубу для кражи Telegram-аккаунтов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на компанию F6.

«Аналитики департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6 обнаружили Telegram-боты, в которых Лабубу выступает в качестве приманки для фишинга, а также привлечения пользователей в сомнительные схемы», — рассказали в F6.

Один из таких ботов крадет аккаунты в мессенджере. Под предлогом получения подарка в виде игрушки за отзыв бот предлагает пользователю поделиться контактом, после чего ввести поступивший код от Telegram для учета «уникального пользователя». На самом деле это код доступа в аккаунт, отметили в компании.

Кроме того, есть боты с розыгрышами Лабубу, для участия в которых предлагается подписаться на определенные Telegram-каналы. Некоторые из них могут рекламировать мошеннические схемы.

Специалисты также нашли также аккаунты и боты в Telegram, где ведется фейковая продажа игрушек. После перевода денег продавец перестает выходить на связь и средства не получится вернуть.

На прошлой неделе стало известно, что в России продажи плюшевых игрушек в виде зубастых монстров Лабубу выросли в 13 раз.

Ранее сообщалось, что РАО оценит влияние популярной игрушки «Лабубу» на психику ребенка.