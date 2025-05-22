Дети развели костер и сожгли пять гектаров леса в Бурятии

Дети стали виновниками лесного пожара в Бурятии, сообщает МЧС России.

Инцидент произошел в селе Майла Хоринского района. Двое приятелей в возрасте 8 и 13 лет проводили время на берегу реки и развели там костер. Огонь быстро перекинулся на деревья в лесу.

«Пожар потушили на 5 гектарах более 30 специалистов и 10 единиц техники», — говорится в сообщении.

Теперь мальчиков, вероятно, поставят на учет в ПДН, а их родителям придется заплатить за тушение лесного пожара.

До этого житель Бурятии спалил забор, баню и теплицу, когда жег мусор в металлической бочке. Мужчина убирался на своем участке и устроил ландшафтный пожар на 700 кв. метрах. В результате обошлось без пострадавших. Нарушителю противопожарного режима может грозить штраф до 20 тысяч рублей.

Ранее иркутянин бросил в лесу сигарету и устроил пожар на 31 га.