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В Иркутской области дети спалили баню, сарай и два дома

В Иркутской области дети играли с огнем в гараже и сожгли два дома
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МЧС России

В Жигаловском районе Иркутской области детская шалость с огнем стала причиной крупного пожара. Об этом сообщает МЧС региона.

Инцидент произошел в поселке Жигалово. Двое мальчиков семи и восьми лет играли в гараже. Друзья сложили в ведро бумагу и пенопласт и подожгли. Огонь не разгорелся, мальчикам стало скучно, и они ушли.

Спустя время, вернувшись обратно, они увидели, что гараж охвачен огнем. Дети сообщили взрослым о случившемся и попросили вызвать пожарных. Пламя перешло на два двухквартирных дома, соседскую баню и сарай. К моменту прибытия пожарных огонь охватил более 200 квадратных метров, возгорание удалось потушить. Юным поджигателям и их родителям предстоит беседа в органах ПДН.

До этого сообщалось, что в Шарыповском районе Красноярского края задержан подросток, по вине которого загорелось поле. Школьник объяснил, что хотел погреться и поджег траву. Известно, что мальчик состоит на учете в органах ПДН, действия несовершеннолетнего рассмотрят на комиссии по делам несовершеннолетних.

Ранее в Иркутской области два брата спалили баню, играя со спичками.

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