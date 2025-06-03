Авиационная опасность объявлена в Орловской области

Авиационную опасность объявили в Орловской области. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС России, передает ТАСС.

«Авиационная опасность на территории Орловской области. Будьте бдительны», — говорится в предупреждении.

Утром 3 июня министерство обороны России сообщило, что в период с 20:00 (мск) 2 июня до 7:00 (мск) 3 июня дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России.

Три беспилотника сбили над территорией Крыма, по два — над Белгородской и Курской областями, еще один — над акваторией Азовского моря.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее россиянин снял на видео, как жарит шашлык во время атаки беспилотников.