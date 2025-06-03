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Общество
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В Венесуэле за май было задержано пятеро россиян

Посольство РФ: пятеро россиян задержаны в Венесуэле в мае
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Global Look Press

Посольство РФ в Каракасе заявило о задержании пятерых россиян в мае. Дипломаты поддерживают связь с родственниками некоторых задержанных, сообщила РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в Венесуэле Алина Иванова.

«Посольству известно о задержании в середине мая пятерых граждан России. Посольством направлен официальный запрос с целью выяснения личностей задержанных, причин их задержания и мест их временного содержания в целях обеспечения консульского доступа и соблюдения прав и законных интересов российских граждан», — рассказала Иванова.

По словам представителя посольства, российские дипломаты взаимодействуют с родственниками тех, кто обратился за помощью, и предоставляют необходимую поддержку, включая рекомендации по адвокатам.

На днях главное управление военной контрразведки Венесуэлы задержало президента Российско-Венесуэльской торговой палаты Романа Фроленко и его «группу казаков». Официальные причины ареста не раскрываются, но в ведомстве подозревают коррупцию и связи с нелегальными финансовыми схемами. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее из Венесуэлы экстрадировали россиянина, которого разыскивали восемь лет.

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