В Венесуэле за май было задержано пятеро россиян

Посольство РФ в Каракасе заявило о задержании пятерых россиян в мае. Дипломаты поддерживают связь с родственниками некоторых задержанных, сообщила РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в Венесуэле Алина Иванова.

«Посольству известно о задержании в середине мая пятерых граждан России. Посольством направлен официальный запрос с целью выяснения личностей задержанных, причин их задержания и мест их временного содержания в целях обеспечения консульского доступа и соблюдения прав и законных интересов российских граждан», — рассказала Иванова.

По словам представителя посольства, российские дипломаты взаимодействуют с родственниками тех, кто обратился за помощью, и предоставляют необходимую поддержку, включая рекомендации по адвокатам.

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