Казаки, посол и радикалы: в Венесуэле арестован глава российской торговой палаты

Главное управление военной контрразведки Венесуэлы задержало президента Российско-Венесуэльской торговой палаты Романа Фроленко и его «группу казаков», пишут местные СМИ. Официальные причины ареста не раскрываются, но в ведомстве подозревают коррупцию и связи с нелегальными финансовыми схемами. Фроленко активно развивал двусторонние экономические проекты между Россией и Венесуэлой.

Главное управление военной контрразведки Венесуэлы арестовало президента Российско-Венесуэльской торговой палаты Романа Фроленко и «группу казаков». Об этом пишут Infobae и Newsweek Argentina.

Официальные причины ареста пока не разглашаются, однако источники в венесуэльских правоохранительных органах сообщают о подозрениях в коррупционной деятельности и связях с нелегальными финансовыми схемами.

По данным СМИ, Фроленко был задержан 15 мая. В его доме в районе Сан-Бернардино в Каракасе прошел обыск.

Связи с радикалами

Арест Фроленко, по данным местной прессы, может быть связан с его присутствием на церемонии открытия памятника Неизвестному солдату, которая состоялась 8 мая в честь 80-летия Победы. По данным журналистов, организатором этого события выступила местная вооруженная группировка под названием La Piedrita.

Infobae и Newsweek Argentina также утверждают, что деятельность Фроленко вызывала недовольство у посла России в Венесуэле Сергея Мелик-Багдасарова.

Фроленко занимает ключевую позицию в развитии торгово-экономических отношений между Россией и Венесуэлой, активно продвигая проекты по созданию прямого транспортного коридора и увеличению товарооборота между странами.

Чем известен Фроленко

До своего назначения президентом Российско-Венесуэльской торговой палаты (CAVENRU) в 2021 году, он занимал руководящие должности в сфере авиации и транспортной инфраструктуры. В частности, с 2019 года был генеральным директором международного аэропорта Воронеж, входящего в холдинг «Новапорт».

Под его руководством Российско-Венесуэльская торговая палата активно развивала двусторонние проекты, включая создание прямого транспортного коридора между Россией и Венесуэлой. Фроленко неоднократно заявлял о планах увеличить товарооборот между странами до $300 млн в месяц, не учитывая нефтяные поставки, и о намерении создать судоходную компанию для решения логистических проблем.

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Российско-венесуэльская торгово-промышленная палата (CAVENRU) — это негосударственная структура, созданная с целью содействия экономическому сотрудничеству и развитию деловых связей между двумя странами. Палата была зарегистрирована в Венесуэле и занимается организацией бизнес-миссий, торговых выставок, консультационной поддержкой компаний, а также продвижением логистических и инвестиционных инициатив.

CAVENRU работает над устранением барьеров в логистике между Россией и Венесуэлой. В 2023 году Фроленко анонсировал планы по созданию собственной судоходной компании для организации прямых поставок между портами двух стран. В интервью венесуэльским СМИ он также рассказывал о проектах по экспорту венесуэльского кофе, какао и тропических фруктов в Россию, а также о продвижении российских товаров на южноамериканский рынок.

Палата позиционировала себя как главный канал координации деловых интересов между Москвой и Каракасом, включая поддержку российских компаний, работающих в Венесуэле, и содействие привлечению венесуэльских инвестиций в российские регионы.