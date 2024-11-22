Из Венесуэлы экстрадировали россиянина, которого разыскивали восемь лет

Россиянина, разыскиваемого около восьми лет по обвинению в обороте наркотиков, экстрадировали из Венесуэлы на родину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МВД Ирину Волк.

«В Россию <…> в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД РФ и ФСИН <…> экстрадирован россиянин Станислав Ружицкий», — сказала она.

Из материалов уголовного дела следует, что в 2009 году Ружицкий с подельниками в Санкт-Петербурге покупал наркотики и отправлял их в Москву. В 2011 году фигурант подготовил к незаконному сбыту 4,9 килограмма амфетамина, 1,3 килограмма МДМА и более двух килограммов гашиша.

В конце октября россиянин Игорь Кокунов, которого обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии, был экстрадирован из Албании в РФ. По версии следствия, криминальный авторитет по кличке Вася Бандит с 1993 года имеет соответствующий негласный статус и определенную сферу влияния. По ее словам, Кокунова признали вором в законе, что позволяло ему контролировать деятельность криминальных структур в России.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.