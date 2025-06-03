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На Запорожской АЭС рассказали о радиационном фоне после атаки ВСУ на регион

РИА Новости: радиационный фон на Запорожской АЭС в норме
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Радиационный фон на площадке ЗАЭС находится в норме после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую область. Об этом заявила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

По ее словам, Запорожская АЭС работает в прежнем режиме. Все шесть блоков находятся в состоянии «холодный останов».

Яшина подчеркнула, что нарушений пределов и условий безопасности специалисты не зафиксировали. Радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения в норме и не превышает природных значений.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что регион полностью обесточен в результате атак со стороны украинской армии. Власти проводят оперативные совещания для решения возникших проблем.

15 мая Яшина сообщила, что ВСУ практически в ежедневном режиме наносят удары в районе Энергодара и станции.

Ранее в РФ оценили вероятность совместного управления Запорожской АЭС.

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