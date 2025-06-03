В Херсонской области пожарные борются с последствиями удара БПЛА

Глава Херсонской области Владимир Сальдо выразил благодарность сотрудникам МЧС, энергетикам и военной полиции за оперативную и слаженную работу по ликвидации последствий атаки беспилотника в Геническом районе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Глава региона подчеркнул быструю и профессиональную реакцию всех служб, отметив оперативное восстановление энергоснабжения.

«Сработали быстро, четко, по месту. Энергетики оперативно начали восстановление схем подачи электроэнергии», — написал чиновник.

До этого атаки беспилотников привели к частичному отключению электроэнергии в Херсонской области. Сальдо указал на повреждение двух подстанций осколками сбитых БПЛА. Одна подстанция находится в Геническом районе Херсонской области, другая — в Мелитопольском районе соседней Запорожской области. Масштабы отключения электроэнергии и работы по восстановлению энергоснабжения уточняются.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что регион полностью обесточен в результате атак со стороны украинской армии. Власти проводят оперативные совещания для решения возникших проблем.

Ранее житель Херсонской области пострадал во время обстрела ВСУ.