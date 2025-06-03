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При подрыве моста в Брянской области использовали американскую взрывчатку

При подрыве моста в Брянской области использовали американскую взрывчатку C-4
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МЧС России

Неразорвавшаяся бомба, обнаруженная на железнодорожном перегоне Унеча — Жеча в Брянской области после теракта 1 июня, стала ключом к установлению типа взрывчатки, использованной украинскими диверсантами. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Экспертиза подтвердила применение пластичной взрывчатки C-4 американского производства.

Предварительные данные свидетельствуют о том, что аналогичные самодельные взрывные устройства, собранные на основе C-4, применялись и при других диверсиях. Следствие рассматривает версию о возможном участии в терактах нескольких диверсионных групп, действовавших на территории России. Подробности расследования пока не разглашаются.

31 мая в Брянской области обрушился мост с автомобилями. Это произошло на однопутном железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи, при этом в момент ЧП под переправой проезжал пассажирский поезд. Состав следовал по маршруту Климов — Москва и оказался завален различными конструкциями. Один из его вагонов был раздавлен. Пострадало не менее 70 человек.

Ранее в Брянской области увеличилось число пострадавших при подрыве моста.

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Подрывы мостов в России
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