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На одном из рыбзаводов Камчатки начался крупный пожар

В Камчатском крае загорелся рыбокомбинат «Октябрьский»

На Камчатке начался крупный пожар на рыбокомбинате «Октябрьский». Видео с моментом взрыва опубликовал Telegram-канал «ЧП Камчатка».

По словам очевидцев, огнем охвачено несколько строений. Когда завод уже вовсю полыхал, очевидцы услышали взрыв и видели поднявшийся вверх столб пламени.

От берега оттащили три моторно-рыболовецкие станции (МРС), чтобы на них не перекинулось пламя.

Telegram-канал «Камчатская жизнь» со ссылкой на данные властей писал, что площадь возгорания составляет 500 кв.м. Огонь тушат девять человек.

До этого в подмосковном Красногорске загорелся обувной склад. Сначала на территории производственного здания «Колесник» вспыхнул металлический ангар на 900 «квадратах», две хозпостройки и резиновая крошка. Затем огонь распространился на площади в 4 тыс. кв. м. К тушению привлекли 45 пожарных и 13 единиц техники.

Ранее в российском регионе засняли огромный столб дыма.

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