Россиянам рассказали, какую мебель не стоит покупать

Весной многие покупают мебель или обновляют домашний интерьер, так как в этот период мебельные производители часто распродают остатки предыдущих коллекций. Для привлечения внимания покупателям предоставляются скидки, привязанные к различным праздникам и началу дачного сезона. От покупки какой мебели лучше воздержаться, «Газете.Ru» рассказал основатель и генеральный директор мебельной компании STAVROS Андрей Рагозин.

«Есть несколько видов мебели, покупка которой может обернуться для покупателя разочарованием. Из-за низкого качества, непрактичности или быстрого выхода из строя изделия. Во-первых, мебель из дешевого ДСП, без ламинирования (ламинирование — это когда внешняя кромка древесностружечной плиты покрывается пленкой или пластиком). Такая мебель боится влаги, быстро расслаивается и легко ломается. Лучше выбрать мебель с ламинированной ДСП или МДФ (древесноволокнистая плита высокой плотности), у которой кромки хорошо защищены», — объяснил он.

Не рекомендует эксперт и покупать дешевые, стоимостью до 20 тысяч рублей, диваны с пенополиуретаном (поролоном) низкой плотности менее 30 кг/м3. Они быстро проседают, теряют форму и становятся неудобными для использования дома или на даче. Лучше купить альтернативный вариант: модели с пружинными блоками или поролоном высокой плотности (HR) 30–55 кг/м3.

«Не советуем приобретать складные кровати и диваны с тонким — менее 15 мм — матрасом. Они плохо поддерживают спину и не подходят для постоянного сна. Могут пригодиться только для временного размещения гостей, но не для ежедневного использования», — отметил эксперт.

Некоторые россияне покупают обычную пластиковую мебель — стулья, столы, диваны — для использования в жилых помещениях. В квартирах, например. Не стоит этого делать, потому что она легко царапается, выглядит дешево, со временем может пожелтеть и треснуть. Такую мебель можно использовать только на улице, например, на даче. Есть одно исключение — пластиковая дизайнерская мебель в стиле хай-тек, но она гораздо дороже (от 15 тыс. руб. за один предмет), выглядит эстетично и технологично.

«Не принесет радости покупателю мебель-трансформер низкого качества. Такой тип мебели может изменять свою форму или функциональные особенности, в зависимости от потребности человека. Например, диван может превращаться в кровать или шкаф. Низкокачественные механизмы быстро выходят из строя, не выдерживая частого использования, что может привести к травмам. Если покупаете мебель-трансформер, стоит ориентироваться на проверенные бренды с хорошими реальными отзывами.

Модная, но не функциональная мебель быстро разочарует покупателя. Например, кресла необычной формы, столы без места для ног, полки с неудобным доступом. Подобные изделия неудобны в быту, быстро надоедают и не сочетаются с остальным интерьером», — подчеркнул специалист.

Наконец, руководителям, специалистам на удаленке и фрилансерам не стоит покупать слишком дешевые (до 7 тыс. руб.) офисные кресла. Они быстро ломаются, вредны для спины, часто не регулируются. Альтернативный вариант — потратить немного больше на эргономичную современную модель, которая будет приносить радость и пользу для организма, резюмировал эксперт.

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