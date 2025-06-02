Депутат Рады опубликовал фейк о шевроне СС у украинской переговорной делегации

Дмитрук: член делегации от Украины в Стамбуле пришел на переговоры с шевроном СС

Член украинской делегации, участвовавший в стамбульских переговорах, якобы пришел на переговоры с российскими делегатами, надев шеврон с символом нацистских отрядов СС. Об этом в своем Telegram-канале написал покинувший Украину из-за уголовного дела депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Он же приложил к посту фото плохого качества, на котором якобы видна эмблема.

«Миротворцы» с шевронами СС ведут переговоры», — с сарказмом написал депутат.

По утверждению нардепа, на форме одного из переговорщиков закреплен шеврон, который похож на знак 36-й добровольческой пехотной дивизии СС. Это подразделение (оно же зондеркоманда Оскара Дирлевангера) известно карательными операциями против мирных граждан.

Однако на других снимках с переговоров можно заметить, что несколько участников встречи носят черные шевроны с перекрещенными элементами. На фото в высоком качестве отчетливо видны шевроны Генерального штаба Вооруженных Сил Украины (несколько представителей Генштаба действительно участвуют в переговорах со стороны Киева). На эмблемах Генштаба ВСУ на черном фоне изображены две скрещенные булавы — исторический символ командной власти на территории Украины.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другом меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными. Главное о прошедшей встрече и ее итогах — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США назвали переговоры в Стамбуле тактической победой России.