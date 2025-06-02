На Украине могут создать центры подготовки нацсопротивления

В Верховной раде Украины 2 июня регистрируется законопроект о национальном сопротивлении, который будет предусматривать подготовку как мужчин, так и женщин. Об этом заявила заместитель главы Офиса президента республики Ирина Верещук в своем Telegram-канале.

По ее словам, документ предусматривает добровольную подготовку, а также в рамках образовательных программ. Обучение будут проводить на базе центров подготовки, которые планируется развернуть по всей стране. Руководителями и инструкторами центров станут ветераны, которые имеют боевой опыт.

Верещук подчеркнула, что центры подготовки будут иметь право использовать имущество государственных и местных органов власти, воинских частей и общественных организаций, а также создавать стрельбища и применять огнестрельное оружие для учебных целей.

26 мая Верещук сообщила в социальных сетях, что провела воскресенье, проходя однодневное обучение по подготовке граждан к национальному сопротивлению.

Ранее на Украине призвали готовить детей к войне со школы.