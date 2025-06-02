Россиян предупредили о возможной конфискации жилья из-за перепланировки

Россияне могут столкнуться с конфискацией жилья, если самовольно проведут перепланировку. Об этом RT сообщил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, конфискация возможна только в строго ограниченных случаях и если установлена связь между жилплощадью и преступлением. Например, жилье могут изъять в случае, когда оно было приобретено на полученные в результате коррупции или продажи наркотиков средства, уточнил общественный деятель.

Бондарь добавил, что конфискация также возможна в рамках административного права. В частности, данное решение могут принять, если хозяин не узаконил перепланировку. В этом случае собственника могут обязать самостоятельно демонтировать конструкции или обратить постройку в собственность муниципалитета.

«Конфискация жилья — это строго регламентированная мера, применяемая только при наличии веских юридических оснований и по итогам судебного разбирательства. Ни одна структура не может изъять квартиру или дом просто по собственной инициативе или административным решением», — сказал Бондарь.

5 мая юрист Давид Адамс заявил, что собственники дач могут потерять права на недвижимость из-за нарушений, которые часто остаются незамеченными. По его словам, запущенность территории — один из ключевых факторов.

Ранее россиянам назвали три причины, по которым можно остаться без жилья по закону.