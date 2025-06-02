Альпинист сорвался с высоты на горе в Крыму и получил травмы

В Крыму альпинист получил травмы, сорвавшись с высоты на горе

В Крыму альпинист сорвался с высоты в десять метров и получил различные травмы. Об этом сообщает МЧС по региону.

Инцидент произошел на восточном склоне горы Сокол в городе Судаке, где альпинист сорвался с десятиметровой высоты при прохождении маршрута «Истукан». В результате падения мужчина получил травмы различной степени тяжести.

Спасатели Судакского аварийно-спасательного отряда оперативно обнаружили пострадавшего, оказали ему первую медицинскую помощь и организовали эвакуацию с опасного сыпучего склона. С использованием специального оборудования и носилок они доставили альпиниста к ожидавшей машине скорой помощи. Его передали медикам для дальнейшего лечения.

До этого мужчина упал в канаву с шестиметровой опорной стены в Сочи и выжил. Спасатели спустились к мужчине и с помощью носилок подняли его из канавы. Сочинец передан бригаде скорой помощи.

Ранее в Кронштадте мальчик попал в реанимацию, сорвавшись с высоты после попытки спасти кота.