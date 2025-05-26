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В Кронштадте мальчик попал в реанимацию, сорвавшись с высоты после попытки спасти кота

В Кронштадте ребенок сорвался в овраг, пытаясь спасти котенка
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Shutterstock/FOTODOM

Врачи спасают ребенка, который упал в овраг в Кронштадте. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

Инцидент произошел на Макаровском мосту. По данным Telegram-канала, 12-летний мальчик пытался спасти котенка, но в итоге упал с подвесной конструкции и пролетел 15 метров.

В результате у пострадавшего диагностировали перелом бедра, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

«Его пришлось госпитализировать в реанимацию с травматическим шоком», – сообщается в публикации.

До этого в Стрельне девушка попала в больницу после неудачной попытки вернуться домой. Пострадавшая пришла домой ночью и хотела незаметно проскользнуть в свою комнату на втором этаже частного дома с помощью приставной лестницы.

Поднимаясь, она оступилась и упала, получив переломы костей таза и позвоночника, ее поместили в реанимацию.

Ранее в Петербурге двухлетний ребенок попал в реанимацию после падения из окна.

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