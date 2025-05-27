Мужчина упал в канаву с шестиметровой опорной стены в Сочи и выжил

В Сочи спасли мужчину, упавшего в канаву с шестиметровой опорной стены

В Адлерском районе Сочи спасатели оказали помощь мужчине, который упал с большой высоты в канаву и выжил. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.

Местный житель сорвался с опорной стены и, пролетев шесть метров, оказался в глубокой канаве. Пострадавшему потребовалась помощь медиков, на место были вызваны экстренные службы.

Спасатели спустились к мужчине и с помощью носилок подняли его из канавы. Сочинец передан бригаде скорой помощи. Подробности о его состоянии неизвестны.

До этого сообщалось, что в Приморье спасли мужчину, уснувшего на окне. Нетрезвый местный житель крепко заснул на подоконнике на высоте шестого этажа. Соседи пытались разбудить мужчину, но не смогли. На место были вызваны спасатели, которые поднялись по пожарной лестнице и эвакуировали спящего. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Нижегородской области отец с шестилетней дочерью заблудились во время рыбалки.