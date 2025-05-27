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Премьер Грузии прокомментировал инцидент с осквернением флага России в Тбилиси

Премьер Кобахидзе счел бескультурьем инцидент с осквернением флага РФ в Грузии
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Инцидент с осквернением российского флага грузинским певцом Эрекле Гецадзе не соответствует культуре Грузии. Об этом заявил премьер страны Ираклий Кобахидзе на брифинге журналистам, передает Sputnik Грузия.

«Когда ты выходишь перед тысячами людей и делаешь подобное, то это не соответствует грузинской культуре», — сказал он.

Грузинский певец Эрекле Гецадзе, выступая на фестивале Tbilisi Open Air, бросил российский флаг на пол и сделал вид, что справляет на него нужду. Тбилиси пока никак не прокомментировал инцидент. В Москве указали, что российские правоохранители дадут оценку действиям музыканта. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что «когда Бог не дал мужчине мозгов», ему приходится «работать органами». Глава СКР Александр Бастрыкин уже поручил возбудить уголовное дело.

Ранее Захарова назвала «безмозглым» грузинского певца, осквернившего российский флаг.

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