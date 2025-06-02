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Общество
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На Сахалине разоблачили схему хищения 15 млн рублей с выплат инвалидам на жилье

На Сахалине задержали двух человек за хищение 15 млн рублей с выплат на жилье
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Global Look Press

Управление МВД России по Сахалинской области разоблачило схему хищения 15 млн рублей, выделенных инвалидам для улучшения жилищных условий. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального ведомства.

«В настоящее время по подозрению в совершении серии афер задержаны зарегистрированный в качестве самозанятого 35-летний местный житель, оказывавший риелторские и юридические услуги, и его 45-летний приятель, которые совместно с иными лицами организовали преступную схему», — говорится в сообщении.

По данным МВД, подозреваемые искали людей, которые не знали о положенных льготах, после чего заключали от их имени фиктивные договоры. В эти документы вносились как реальные собственники, так и вовлеченные в махинации лица. В ведомстве отметили, что некоторые граждане не были осведомлены о преступных намерениях задержанных.

В МВД добавили, что впоследствии подозреваемые подавали документы в профильное учреждение, а участники программы получали выплаты. При этом выделенные средства поступали на счета подконтрольных злоумышленникам лиц, а имущество возвращалось первоначальным владельцам.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. В настоящее время один из фигурантов заключен под стражу. Второму подозреваемому избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий.

30 мая в МВД сообщили, что жительница Нижневартовска организовала преступную группу, которая заключала фиктивные браки с мужчинами, убеждала их подписывать контракты на военную службу и присваивала положенные выплаты. Следствие проверяло причастность к схеме действующего полицейского.

Ранее мошенники в России стали массово красть детские выплаты.

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