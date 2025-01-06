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Мошенники в России стали массово красть детские выплаты

МВД: аферисты в 59 регионах России украли предназначавшиеся детям выплаты
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Мошенники стали массово присваивать себе выплаты, которые предназначены детям. Об этом пишут «Известия».

При этом газета отметила, что правоохранительные органы знают о такой проблеме и постоянно находят группировки, которые поставили незаконное получение свидетельств о рождении на поток.

В МВД сообщили, что после необходимых мероприятий и следственных действий в стране зафиксировали 708 фактов регистрации в отделах ЗАГС детей, которые якобы родились вне медицинских учреждений — по каждому 631 женщина получила соцпособия или маткапитал в 59 российских регионах.

По этим фактам за год возбудили 229 уголовных дел в 52 регионах, а к уголовной ответственности привлекли 217 человек.

В декабре руководитель Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко рассказывал, что в России выявили 708 случаев хищения пособий и материнского капитала на неродившихся детей. По его словам, ущерб от этих схем составил не менее 1 млрд рублей. По этим эпизодам возбуждено 229 уголовных дел.

Ранее под Омском осудили женщину, получившую маткапитал на несуществующего ребенка.

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