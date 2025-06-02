В Чебоксарах женщина чудом выжила при обрушении кирпичной кладки с крыши

112: женщина чудом избежала падения на нее кирпичей с крыши 16-этажного здания

Жительница Чебоксар едва не оказалась под грудой обломков кирпичной кладки с крыши 16-этажного дома. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«В момент обрушения из-за угла вышла местная жительница, которая чудом не дошла пары метров до точки приземления обломков», — говорится в сообщении.

Напомним, около полудня 2 июня сильный порыв ветра сдул парапет с крыши 16-этажного дома №13 в Восточном поселке Чебоксар.

До этого сообщалось, что в Чебоксарах часть многоэтажного дома обрушилась на припаркованные автомобили. Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как обломки падают на припаркованные возле дома автомобили.

10 апреля в Петербурге следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после того, как на семилетнего ребенка упала часть облицовки здания. Инцидент произошел на 8-й линии Васильевского острова. Мальчик шел рядом с детским садом, когда на него рухнул кирпич с фасада здания.

Ранее кирпич упал на голову маленькой девочки в российском детском саду.