Кирпич упал на голову маленькой девочки в российском детском саду

Во Владикавказе на голову ребенка в частном детсаду упал кирпич

Во Владикавказе семилетней девочке на голову упал кирпич в частном детском саду. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Предварительно, в одном из частных детских садов города ребенок получил травму из-за того, что ему на голову упал кирпич — как именно это случилось, не уточняется. Подробной информации о состоянии пострадавшей не поступало, ей оказали необходимую медицинскую помощь.

Следователи организовали процессуальную проверку по факту произошедшего. Стражи порядка установят детали и обстоятельства случившегося и дадут правовую оценку действиям лиц, которые ответственны за организацию безопасного пребывания детей в дошкольной организации.

До этого россиянка разбила кирпич о голову мужа из-за его переписки с другой. Мужчина попал в больницу и даже на какое-то время потерял память. Нападавшей дали условный срок несмотря на то, что пара уже помирилась.

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