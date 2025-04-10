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После падения кирпича на ребенка в Петербурге возбудили уголовное дело

В Петербурге возбудили дело после падения кирпича на ребенка
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Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Петербурге возбудили уголовное дело после того, как на семилетнего ребенка упала часть облицовки здания. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Следственные органы СК России по Петербургу возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Председатель центрального аппарата ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования.

Инцидент произошел на 8-й линии Васильевского острова. Мальчик шел рядом с детским садом, когда на него рухнул кирпич с фасада здания. Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшего, он находится в реанимации. У пациента предварительно диагностировали перелом теменной кости, открытую черепно-мозговую травму и ушиб мозга. За жизнь ребенка борются врачи.

Ранее кирпич упал на голову маленькой девочки в российском детском саду.

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