Прокурор запросил агентам СБУ за теракты в Мелитополе сроки вплоть до пожизненного

Прокурор в ходе прений сторон в Южном окружном военном суде призвал суд назначить пожизненное лишение свободы агенту Службы безопасности Украины (СБУ) Артему Мурдиду, а его матери и сожительнице — по 28 лет колонии общего режима за теракты в Мелитополе и убийство директора предприятия «Городской транспорт». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

«Мурдиду государственное обвинение запросило пожизненное, женщинам — по 28 лет колонии общего режима», — сказал источник.

Согласно данным следствия, в июне 2022 года мужчина наладил взаимодействие с СБУ и по собственной инициативе вошел в состав террористической группы, созданной сотрудником этой службы. В свою деятельность он привлек свою мать и сожительницу. От куратора они получили указание организовать подрыв на участке железнодорожной линии в Мелитополе, за которой было установлено наблюдение.

Мурдид нелегально изготовил взрывное устройство. Затем, вместе со своими сообщницами, он поместил его в заранее вырытое углубление между рельсами. Их замысел состоял в том, чтобы осуществить дистанционный взрыв в момент прохождения поезда, перевозящего грузы для Вооруженных сил Российской Федерации. Однако реализовать теракт они не смогли: сотрудник, обходящий пути, обнаружил взрывчатку, которую впоследствии успешно обезвредили специалисты Росгвардии.

Кроме того, фигуранты совершили покушение на начальника станции государственного предприятия и уполномоченного главы ВГА Мелитополя. В результате первого взрыва начальник станции не пострадал, при покушении на главу ВГА пострадавший получил травмы.

В декабре 2024 года Росфинмониторинг внес троих осужденных за подготовку теракта в Мелитополе в 2022 году в перечень террористов и экстремистов.

Ранее в Минобороны сообщили о задержании участников атак на аэродромы РФ.