Силовики задержали жителя Ставрополья за помощь террористам

В Ставропольском крае следователи и полицейские задержали 20-летнего мужчину, который помогал террористической организации. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Следователи установили, что в ноябре-декабре 2024 года молодой человек вступил в организацию террористов и получил задание собрать информацию о некоем госучреждении. Он также попытался привлечь к своей работе 20-летнюю подругу, но она отказалась.

В итоге деятельность преступника раскрыли, он был задержан. В настоящее время мужчина находится в СИЗО.

30 мая стало известно, что в Москве силовики предотвратили теракт, подготовленный украинскими спецслужбами. Следователи проводили обыск в доме у местного жителя, обвиняемого в оправдании терроризма. У него изъяли телефон, в котором было задание от украинских спецслужб. Куратор передал, что в лесопарке на западе города есть схрон с оружием.

Сотрудники СК совместно с силовиками нашли это место. Там было взрывное устройство. Куратор требовал от обвиняемого использовать бомбу для подрыва в местах массового скопления людей. Заведено уголовное дело по статье о подготовке к совершению теракта.

Ранее жителя Петербурга задержали за оправдание терроризма.