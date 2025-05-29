Жителя Петербурга задержали за оправдание терроризма

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали мужчину, который в социальных сетях оправдывал акт терроризма. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Там отметили, что житель Петербурга 1971 года рождения в соцсети «ВКонтакте» оправдывал террористический акт, который в апреле 2023 года совершила Дарья Трепова. Также он призывал к насилию в отношении участников специальной военной операции (СВО) и подрыву здания одного из силовых ведомств в городе.

Кроме того, в присутствии своих знакомых военных петербуржец критиковал СВО в целом, сказал собеседник агентства.

Возбуждены уголовные дела об оправдании терроризма и публичных призывах к осуществлению насильственных действий.

25 апреля жителя Владивостока приговорили к 6,5 года колонии за призывы к смене власти и оправдание теракта, совершенного Треповой. По данным суда, обвиняемым является Карабалин Р. Р. 1994 года рождения. Его деятельность в интернете была проверена сотрудниками ФСБ. В результате они зафиксировали несколько публичных обращений, в которых говорилось о смене власти путем разжигания гражданской войны или осуществления военного переворота, следует из материалов дела.

40-летнего военного корреспондента Владлена Татарского не стало 2 апреля 2023 года. Во время творческой встречи в петербургском кафе террористка Трепова вручила военкору замаскированное под статуэтку самодельное взрывное устройство, которое чуть позже сдетонировало. Были ранены 52 участника мероприятия.

Ранее Бастрыкин заявил, что ИИ помог раскрыть убийства Дугиной и Татарского.