В Подмосковье семья мигрантов потребовала вернуть жилищный сертификат на 24 млн рублей

Семья мигрантов из Мытищ потребовала вернуть им жилищный сертификат

Жительница подмосковных Мытищ Тахмина Самадова обратилась в суд с требованием вернуть ей жилищный сертификат на 24 млн рублей. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на городской суд.

По данным суда, ответчиком выступает администрация городского округа. В роли третьего лица было привлечено региональное министерство жилищной политики. Заседание суда состоится в июле.

В январе на сайте администрации Мытищ сообщалось, что многодетная семья Самадовой и Рамазона Рахимова, живущая в однокомнатной квартире, получила сертификат на субсидию для приобретения жилья в городском округе. Через два дня депутат Государственной думы России Сергей Миронов призвал правоохранительные органы проверить факт выдачи сертификата иностранным гражданам.

Позже глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад по делу о нарушении жилищных прав в подмосковных Мытищах.

Ранее Бастрыкин заявил, что глава Мытищ уклоняется от ответственности за сертификаты приезжим.