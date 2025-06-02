На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье семья мигрантов потребовала вернуть жилищный сертификат на 24 млн рублей

Семья мигрантов из Мытищ потребовала вернуть им жилищный сертификат
close
Shutterstock

Жительница подмосковных Мытищ Тахмина Самадова обратилась в суд с требованием вернуть ей жилищный сертификат на 24 млн рублей. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на городской суд.

По данным суда, ответчиком выступает администрация городского округа. В роли третьего лица было привлечено региональное министерство жилищной политики. Заседание суда состоится в июле.

В январе на сайте администрации Мытищ сообщалось, что многодетная семья Самадовой и Рамазона Рахимова, живущая в однокомнатной квартире, получила сертификат на субсидию для приобретения жилья в городском округе. Через два дня депутат Государственной думы России Сергей Миронов призвал правоохранительные органы проверить факт выдачи сертификата иностранным гражданам.

Позже глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад по делу о нарушении жилищных прав в подмосковных Мытищах.

Ранее Бастрыкин заявил, что глава Мытищ уклоняется от ответственности за сертификаты приезжим.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами