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Выдачу сертификатов на жилье в Подмосковье проверят в СК

Бастрыкин поручил проверить выдачу сертификатов на жилье в Мытищах
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад по делу о нарушении жилищных прав в подмосковных Мытищах.  Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В СК подчеркнули, что в социальных сетях распространилась информация о возможных нарушениях при выдаче жилых сертификатов на приобретение жилья в Мытищах.

В публикации отмечается, что следственные органы СК по Московской области возбудили по данному факту уголовное дело. О его ходе председателю Следственного комитета будет докладывать исполняющий обязанности руководителя регионального следственного управления Ярослав Яковлев.

13 января на сайте администрации Мытищ сообщалось, что многодетная семья Тахмины Самадовой и Рамазона Рахимова, живущая в однокомнатной квартире, получила сертификат на субсидию для приобретения жилья в городском округе.

15 января депутат Государственной думы России Сергей Миронов призвал правоохранительные органы проверить факт выдачи сертификата иностранным гражданам.

Ранее Бастрыкин заинтересовался красноярским санаторием, где отравились люди.

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