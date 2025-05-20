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Бастрыкин: глава Мытищ уклоняется от ответственности за сертификаты приезжим

Бастрыкин: глава Мытищ выкручивается после выдачи жилищного сертификата приезжим
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин прокомментировал ход расследования в отношении главы подмосковных Мытищ Юлии Купецкой. Его слова передает RT.

Поводом стал скандал с незаконной выдачей жилищного сертификата семье мигрантов.

«В Мытищах глава администрации Купецкая выдала сертификат на получение жилья мигрантам. Женщина, будучи состоятельной, продолжает активно участвовать в процессе», — отметил Бастрыкин в рамках Петербургского международного юридического форума.

По его словам, дело находится на личном контроле и длится более полугода.

13 января на сайте администрации Мытищ сообщалось, что многодетная семья Тахмины Самадовой и Рамазона Рахимова, живущая в однокомнатной квартире, получила сертификат на субсидию для приобретения жилья в городском округе.

Через два дня депутат Государственной думы России Сергей Миронов призвал правоохранительные органы проверить факт выдачи сертификата иностранным гражданам.

20 января Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад по делу о нарушении жилищных прав в подмосковных Мытищах.

Ранее РПЦ наградила главу Мытищ, выдавшую жилищный сертификат приезжим.

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