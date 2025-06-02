Риелтор: доходные дома не обрушат цены на аренду жилья

Риелтор Наталья Перескокова в беседе с «Ридусом» прокомментировала инициативу первого заместителя председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева о возрождении в России доходных домов. По мнению эксперта, такое решение не обрушит цены на аренду жилья.

«Цены зависят от экономической и политической ситуации в стране, а не от типа жилья. Поэтому появление доходных домов не сыграет заметной роли в повышении или снижении цен. Просто у нас возникнет еще один тип арендного жилья», — сказала Перескокова.

При этом она отметила, что если доходные дома будут комфортными и современными объектами, жить в них будет приятнее, чем в обычных пятиэтажках.

Как отметил Кошелев, в дореволюционной России на доходные дома приходилось около 80% жилого фонда Санкт-Петербурга и 40% — в Москве. Парламентарий считает, что возрождение доходных домов обеспечит дополнительный инструмент для улучшения жилищных условий россиян за счет расширения предложения на рынке.

Он также подчеркнул, что в России не должно быть только двух видов недвижимости — жилой и нежилой.

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