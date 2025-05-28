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Стало известно, где в России дешевле всего квартиры на вторичном рынке

На вторичном рынке россияне чаще всего интересуются «двушками» и «однушками»
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Depositphotos

За год выбор готовых квартир на вторичном рынке жилья наиболее существенно увеличился в Улан-Удэ (+43%), Омске (+25%), Смоленске (+16%), Липецке (+13%) и Самаре (+8%). При этом чаще всего россиян интересуют двухкомнатные (35%) и однокомнатные (31%) квартиры.

Это показало исследование «Авитo Недвижимости», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Интерес к жилью на вторичном рынке за год почти никак не изменился, однако есть города, где наблюдается повышенная активность. В этот список вошли Тула, Екатеринбург, Смоленск, Владимир и Тюмень.

Что касается цен, то стоимость одного квадратного метра во вторичке в апреле составляла 139 тысяч рублей в среднем. Аналитики прогнозируют, что изменение цен в любую сторону маловероятно, поскольку покупательская активность остается умеренной, а продавцы не намерены снижать цены.

Самые дешевые готовые квартиры можно найти в Брянске (81 тысяча рублей за квадратный метр), Смоленске (82 тысячи рублей) и Астрахани (84 тысячи рублей).

Ранее риелтор раскрыла секреты, как увеличить стоимость квартиры перед продажей.

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